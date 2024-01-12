Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Sadis! Satu Keluarga di Sampang Dibantai Keponakan, 1 Orang Tewas

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:57 WIB
Sadis! Satu Keluarga di Sampang Dibantai Keponakan, 1 Orang Tewas
Keponakan bantai satu keluarga di Sampang, Madura (Foto: Diwan M Zahri)
A
A
A

SAMPANG - Satu Keluarga Warga Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura jadi korban penganiayaan di sebuah Mushola, Jum'at (12/1/2024) sekitar 03.00 WIB dini hari.

Satu dari dua korban meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam dan mengalami luka yang cukup parah di bagian tubuhnya.

Diketahui, korban bernama Saudi (48), Mudirah (43) dan LK (13). Ketiganya merupakan warga Desa Pandan Sampang. Sementara pelaku HA (30), pemuda desa Pandan, kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura yang merupakan keponakannya sendiri.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto membenarkan peristiwa tersebut dan saat ini petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan.

"Satu korban meninggal dunia bernama Saudi dua orang lainnya mengalami luka berat di bagian tubuh dan dirawat di rumah sakit," kata Sujianto.

Sujianto menegaskan, bahwa petugas kepolisian tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Petugas sudah di TKP mengambil keterangan saksi dan melakukan koordinasi dengan Tim Inafis Polres serta Puskesmas," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
