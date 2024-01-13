Dramatis! Tim Damkar Evakuasi Lansia Alami Stroke yang Terjebak Banjir di Kota Jambi

JAMBI - Seorang lansia yang mengalami stroke terjebak banjir di Rt 36, Kelurahan Legok, Kota Jambi berhasil di evakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi.

"Ya lansianya bernama Lahmudin (72) berhasil di evakuasi setelah pihaknya mendapatkan laporan dari pihak kelurahan dan kecamatan setempat," ungkap Kadis Damkartan Kota Jambi, Mustari, Sabtu (13/1/2024).

Menurutnya, lansia tersebut mengalami stroke dan tempat tinggalnya sedang terjadi banjir.

"Pada saat kami evaluasi kemarin sore, kondisi kesehatannya dalam keadaan yang tidak baik," imbuhnya.

Mustari menambahkan, setelah dilakukan penyelamatan, Lahmudin dibawa untuk perobatan.

"Dia dibawa tim medis untuk dilakukan pengobatan ke Rumah stakit Abdul Manaf," jelas Mustari.

Dalam proses evakuasi tersebut, Damkartan juga dibantu oleh, Camat Danau Sipin, Babinsa, Babinkantibmas, Ketua RT 36 Kelurahan Legok dan PSC 119.