Relawan Ganjar-Mahfud NTB Bagikan Makan Siang untuk Ojol di Momen Jumat Berkah

MATARAM - Sukarelawan Ganjar-Mahfud di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar program "Jumat Berkah" dengan menyediakan makanan dan minuman gratis untuk pengemudi ojek online (ojol).

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 12 Januari 2024 itu, diinisiasi oleh Santri Dukung Ganjar (SDG), bagian dari relawan Ganjar-Mahfud NTB. Mereka menjangkau tempat berkumpul para pengemudi ojol di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB.

Menurut Relawan Ganjar-Mahfud NTB dan Koordinator Wilayah SDG NTB, Haerul Fahri, program Jumat Berkah merupakan kegiatan rutin mereka. Kegiatan ini dilakukan mengikuti jejak pendekatan yang dilakukan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang dekat dengan rakyat.

Di mana, Ganjar Pranowo kerap memberikan perhatian pada aspirasi masyarakat di tingkat dasar menjadi landasan kegiatan mereka.

"Ini kegiatan yang rutin dari kami, mengikuti jejak Pak Ganjar Pranowo yang sangat dekat dengan rakyat. Mendengarkan rakyat di akar rumput menjadi nilai-nilai yang kita bawa," ucapnya.

Pemberian makanan dan minuman dilakukan setelah Sholat Jumat, menjelang jam makan siang, dengan tujuan membantu pengemudi ojol menghemat pengeluaran karena tidak perlu membeli makan siang.

Haerul berharap, program ini tidak hanya memberikan bantuan materi. Namun, juga menciptakan momen kebersamaan bagi para ojol di pangkalan mereka.

"Harapan kami dengan jumat berkah ini, para ojol tidak hanya mengantarkan makanan untuk pemesannya, tapi kita bisa bisa memberikan manfaat sehingga mereka bisa menikmati makan siang bersama di pangkalan mereka," ujar Haerul.