HOME NEWS JATIM

Soroti Kesejahteraan, Ribuan Guru hingga Dosen di Jatim Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Muhammad Fadli Rizal , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |22:45 WIB
Guru dan dosen deklarasi dukung Ganjar-Mahfud (Foto: M Fadli Rizal)
SURABAYA - Sukarelawan yang berjejaring dalam Mahfud Guru Bangsa (MGB) Provinsi Jawa Timur (Jatim), mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Deklarasi dengan tema ‘Urgensi Kesejahteraan Guru, Penegakkan Hukum, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia’ ini digelar di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Surabaya, Jatim, Sabtu (13/1/2024).

“Kami relawan Mahfud Guru Bangsa siap mendukung dan menenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024,” kata H Ahmad Suprayitno, Korwil MGB Jatim dalam sambutannya.

Ribuan relawan yang terdiri dari guru, dosen, aktivis pendidikan, dan asosiasi profesi guru beserta tokoh masyarakat, menegaskan kepercayaannya terhadap pasangan Ganjar-Mahfud untuk menangani urgensi persoalan bangsa.

Tak hanya itu, MGB Jatim juga optimistis Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mampu memperkuat penegakkan hukum sekaligus memberdayakan masyarakat kurang mampu.

“Kami relawan Mahfud Guru Bangsa mendorong agenda perjuangan penegakkan hukum yang berkeadilan, mewujudkan kesejahteraan guru dan dosen, mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 dan pemberdayaan masyarakat marjinal,” ujarnya.

Ahmad juga mengajak masyarakat Indonesia memilih pemimpin yang punya track record baik dalam memimpin. Terutama pemimpin yang tegas memberantas korupsi di Indonesia.

“Kami Relawan Mahfud Guru bangsa mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergabung memenangkan Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
