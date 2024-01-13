Kenang Orangtua Bergaji Pas-pasan, Ganjar: Derita Rakyat Adalah Kita

SURABAYA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo terus konsisten mengusung program pengentasan kemiskinan yang lebih tajam. Hal itu meliputi sektor pendidikan dan kesehatan.

Ganjar Pranowo menyampaikan itu saat dirinya tengah bertemu Tim Pemenangan Daerah Jawa Timur di Gedung Internatio, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (13/1/2024).

Dia mengungkapkan baik dirinya maupun sosok Mahfud MD berasal dari keluarga kebanyakan.

Ayah Ganjar adalah seorang polisi yang bergaji pas-pasan. Sosok ayah bernama lengkap Parmudji Pramudi Wiryo pernah ikut dalam operasi penumpasan PRRI/Permesta di Sumatera.

“Dia adalah sosok polisi yang jujur, sederhana. Maka keluarga kami pun terlalu sederhana, sehingga sekolah pun susah,” ujarnya.

Hal yang sama dirasakan Mahfud MD. Sosok ayahnya merupakan pegawai kecamatan di Sampang, Madura.

“Karena itu jika yang lain mengatakan ‘Hei lihatlah penderitaan rakyat itu’, maka kami [Ganjar dan Mahfud] itu sudah merasakannya sejak dulu,” tegas mantan Gubernur Jawa Tengah itu.