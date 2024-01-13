Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hary Tanoe Ungkap Alasan Digelarnya Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:44 WIB
Hary Tanoe Ungkap Alasan Digelarnya Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu (13/1/2024) malam. Ia membeberkan digelarnya kegiatan tersebut lantaran meski ada perbedaan, semuanya disatukan dengan siraman rohani.

"Kenapa namanya disebut Sholawatan Persatuan Indonesia, kenapa hayo? Karena melalui sholawatan, kita nanti banyak diberikan ceramah yah, kita diberikan siraman rohani oleh pak Kiai Said Aqil, jadi kita bisa beda, tapi dengan nanti siraman rohani kita disatukan semua. Betul?" ujar Hary Tanoe dalam acara tersebut disambut sorakan masyarakat mengiyakan kata-katanya, Sabtu (13/1/2024).

Digelarnya Sholawat Persatuan Indonesia itu lantaran meski ada perbedaan pendapat ataupun pandangan, semuanya bakal disatukan kembali. Khususnya melalui nilai-nilai yang ada dalam agama sebagaimana bakal disampaikan dalam tausiyah demi Persatuan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement