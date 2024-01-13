Hary Tanoe Ungkap Alasan Digelarnya Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu (13/1/2024) malam. Ia membeberkan digelarnya kegiatan tersebut lantaran meski ada perbedaan, semuanya disatukan dengan siraman rohani.

"Kenapa namanya disebut Sholawatan Persatuan Indonesia, kenapa hayo? Karena melalui sholawatan, kita nanti banyak diberikan ceramah yah, kita diberikan siraman rohani oleh pak Kiai Said Aqil, jadi kita bisa beda, tapi dengan nanti siraman rohani kita disatukan semua. Betul?" ujar Hary Tanoe dalam acara tersebut disambut sorakan masyarakat mengiyakan kata-katanya, Sabtu (13/1/2024).

Digelarnya Sholawat Persatuan Indonesia itu lantaran meski ada perbedaan pendapat ataupun pandangan, semuanya bakal disatukan kembali. Khususnya melalui nilai-nilai yang ada dalam agama sebagaimana bakal disampaikan dalam tausiyah demi Persatuan Indonesia.