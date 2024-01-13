Mahfud MD Turun Panggung Hampiri Mahasiswa Unhas yang Ajukan Pertanyaan

MAKASSAR - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menunjukkan sikap kerakyatannya. Ia memperlihatkan itu ketika memghampiri mahasiswa Universitas Hasanudin, Makassar, yang akan mengajukan pertanyaan.

Mahfud MD saat ini sedang melakukan kegiatan dengan berkunjung ke Unhas untuk menghadiri acara "Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa". Pada momen ini, disediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Mahfud MD.

Namun, Mahfud sempat menghentikan sesi tersebut. Tapi itu dilakukan bukan tanpa alasan, pria yang menjabat sebagai Menko Polhukam itu ingin turun dari panggung yang disesdiakannya dalam memaparkan visi misi.

"Sebentar saya mau turun, dari sini kurang terdengar," kata Mahfud sambil menunjuk ke arah telinganya dan sound system yang digunakan dalam ruangan.

Mahfud ingin memdengar lebih jelas pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa. Menurutnya, itu sangat penting agar tidak salah dalam menafsirkan pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut.

"Maaf tadi saya turun, kalau dari sini kurang jelas, pas di bawah situ jelas sekali," ujar Mahfud.