Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Mahfud MD Turun Panggung Hampiri Mahasiswa Unhas yang Ajukan Pertanyaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |10:25 WIB
Mahfud MD Turun Panggung Hampiri Mahasiswa Unhas yang Ajukan Pertanyaan
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menunjukkan sikap kerakyatannya. Ia memperlihatkan itu ketika memghampiri mahasiswa Universitas Hasanudin, Makassar, yang akan mengajukan pertanyaan.

Mahfud MD saat ini sedang melakukan kegiatan dengan berkunjung ke Unhas untuk menghadiri acara "Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa". Pada momen ini, disediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Mahfud MD.

Namun, Mahfud sempat menghentikan sesi tersebut. Tapi itu dilakukan bukan tanpa alasan, pria yang menjabat sebagai Menko Polhukam itu ingin turun dari panggung yang disesdiakannya dalam memaparkan visi misi.

"Sebentar saya mau turun, dari sini kurang terdengar," kata Mahfud sambil menunjuk ke arah telinganya dan sound system yang digunakan dalam ruangan.

Mahfud ingin memdengar lebih jelas pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa. Menurutnya, itu sangat penting agar tidak salah dalam menafsirkan pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut.

"Maaf tadi saya turun, kalau dari sini kurang jelas, pas di bawah situ jelas sekali," ujar Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/337/3021590/mahfud-md-jangan-bicara-indonesia-emas-jika-demokrasi-dan-hukum-tak-ditegakkan-seimbang-pESkzQ6rpE.jpg
Mahfud MD: Jangan Bicara Indonesia Emas Jika Demokrasi dan Hukum Tak Ditegakkan Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015473/kritik-tapera-mahfud-md-hitungan-matematisnya-tak-masuk-akal-jPTwBqkxnT.jpg
Kritik Tapera, Mahfud MD: Hitungan Matematisnya Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011896/wacana-mengaktifkan-kembali-dpa-mahfud-md-terlalu-berlebihan-6uh4lHgg9Q.jpg
Wacana Mengaktifkan Kembali DPA, Mahfud MD: Terlalu Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005377/kalah-pilpres-mahfud-md-kita-tetap-berjuang-dari-berbagai-jalan-TW7nE6DR8Z.jpg
Kalah Pilpres, Mahfud MD: Kita Tetap Berjuang dari Berbagai Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/510/2959996/mahfud-md-hadiri-drama-musuh-bebuyutan-indonesia-kita-di-yogyakarta-pHm3yGlPnI.jpg
Mahfud MD Hadiri Drama Musuh Bebuyutan Indonesia Kita di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/337/2958229/mahfud-md-sumber-daya-alam-jadi-sumber-sengketa-antara-rakyat-dan-pemerintah-nPG9E4S5a8.jpg
Mahfud MD: Sumber Daya Alam Jadi Sumber Sengketa Antara Rakyat dan Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement