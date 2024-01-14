Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Optimis Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |14:02 WIB
JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil 9 DKI dari Partai Perindo, H. Dina Masyusin optimis Ganjar-Mahfud bisa menang satu putaran pada Pilpres 2024, yang bakal digelar dalam beberapa minggu lagi.

Hal tersebut ia ungkapkan saat menggelar Konsolidasi dan Koordinasi Tim Pemenangan bacaleg di dapil DKI Jakarta III, Valencia Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (14/1/2023) pagi.

“Harapannya dari Partai Perindo, calon Presiden nomor urut 3 menang satu putaran. Melihat pilihan Presiden hari ini, Partai Perindo ke Pak Ganjar itu lebih dominan. Optimis beliau bakal maju dan menang satu putaran,” tuturnya.

Karena itu, Dina optimis, Partai Perindo khususnya untuk Dapil Jakarta Barat bisa memperoleh setidaknya 6 Hingga 10 persen suara.

“Yang selanjutnya adalah Partai Perindo jatuh mendapatkan 6 sampai 10 persen target kita,” katanya.

Sebagai informasi, Partai Perindo terus mengumpulkan caleg-caleg berkualitas dan terbaik agar dapat melayani dan diterima masyarakat.

Konsolidasi dan Koordinasi Tim Pemenangan bacaleg di dapil DKI Jakarta III, Valencia Tanoesoedibjo dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 9 DKI, H. Dina Masyusi sendiri menargetkan Partai Perindo mendapatkan perolehan 6 sampai 10 persen suara di Jakarta Barat.

“Hari ini selain pemantapan bahwa Partai Perindo target kita adalah 6 persen untuk di Jakarta Barat, untuk itu kami memantapkan kembali, supaya teman-teman dapat satu tujuan untuk pemenangan Partai Perindo,” sambungnya.

Telusuri berita news lainnya
