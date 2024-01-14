Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Bikin Geger, Bocah Hanyut di Kali Depan DTC Depok Berhasil Diselamatkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |04:29 WIB
Sempat Bikin Geger, Bocah Hanyut di Kali Depan DTC Depok Berhasil Diselamatkan
Ilustrasi hanyut (Foto: Dok)
A
A
A

DEPOK - Seorang bocah sempat dikabarkan hanyut terbawa arus saat hujan deras melanda di Kali Depan Depok Town Square (DTC) Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok pada Sabtu 13 Januari 2024 sore.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, bocah tersebut berhasil diamankan warga dan Bhabinkamtibmas dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

"Betul, sudah berhasil diamankan warga dan Bhabinkamtibmas, sedang dibawa ke RS untuk penanganan medis," kata Tri saat dikonfirmasi, Sabtu (13/1/2024).

Tri belum dapat menjelaskan kronologi kejadian seorang bocah dikabarkan hanyut tersebut. Sebab, saat ini korban tengah dilakukan penanganan medis.

"Belum bisa di tanya (soal kronologi), korban yang penting sudah diselamatkan. Kalau selesai penanganan medis baru bisa kita mintakan keterangan," ungkapnya.

Sebelumnya, laman Instagram @infodepok_id membagikan video yang mengabarkan seorang bocah hanyut.

"Telah terjadi anak hanyut di Kali Dekat DTC, informasi update alhamdulillah sang anak sudah berhasil tertolong dengan kondisi selamat," tulis caption laman Instagram @infodepok_id.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
