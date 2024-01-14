Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar-Mahfud Berbagi Tips Raup Cuan dari Tiktok

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:33 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Berbagi Tips Raup Cuan dari Tiktok
Relawan Ganjar-Mahfud berbagi tips raup cuan dari Tiktok (Foto: Istimewa)
A
A
A

CILEGON - Desa Untuk Ganjar atau Des Ganjar, sebagai salah satu relawan pendukung Ganjar-Mahfud menyiapkan generasi muda yang melek akan perkembangan zaman serta mampu menangkap peluang di tengah pusaran teknologi informasi atau transformasi digital.

Melalui kegiatan workshop bertajuk "Konten kreator sebagai profesi menjanjikan, cara mencari cuan di Tiktok", Des Ganjar mengajak masyarakat khususnya kaum milenial dan Gen Z agar mampu menjawab tantangan bangsa sebagai generasi yang kelak menjadi penentu arah pembangunan Indonesia.

Ketua Des Ganjar Banten Agus Wisas mengungkapkan edukasi tersebut diselenggarakan di D'Cangkir and Resto, Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten pada Sabtu 13 Januari 2024.

Dalam keterangan yang diterima, pria yang akrab disapa Agus ini mengaku pemilihan aplikasi Tiktok sebagai tema besar acara ini didasari atas kepopuleran aplikasi berbagi video pendek yang dimiliki oleh ByteDance tersebut, termasuk di Indonesia.

"Kita tahu bahwa tiktok itu bisa menjadi sumber penghasilan untuk konten kreator. Jadi dengan adanya internet gratis kita harapkan masyarakat Banten bisa menggunakan fasilitas ini untuk mengurangi pengangguran di Indonesia," ujar Agus Wisas.

Menurut laporan Firma Riset Statista, jumlah pengguna TikTok di Indonesia tercatat sebanyak 113 juta per April 2023. Dengan jumlah tersebut, maka Indonesia dinobatkan sebagai negara pengguna TikTok terbesar di dunia pada periode itu.

Menurut Agus, kemampuan kognitif dan emosional harus menjadi modal utama kawula muda supaya bisa memanfaatkan perkembangan teknologi guna menunjang kehidupan yang lebih baik.

