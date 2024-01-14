Hadiri Doa Lintas Iman di Surabaya, Ganjar: Bentuk Penguatan Mental

SURABAYA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendatangi acara Doa Lintas Iman untuk Indonesia Lebih Baik di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024) malam. Acara ini dihadiri oleh tokoh lintas agama, tokoh masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Para tokoh lintas agama juga menyatakan sikap untuk mendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, sekaligus mendoakan pasangan nomor urut 3 ini menang di Pilpres 2024. Kemudian, mereka juga memiliki komitmen untuk menjaga Pemilu 2024 bisa bejalan dengan damai.

“Saya ucapkan terima kasih dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ada doa bersama,” kata Ganjar di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024) malam.

Ganjar menilai, Doa Lintas Iman ini menjadi sebuah ikhtiar setelah melakukan usaha-usaha yang dilakukan selama ini, yakni menemui masyarakat secara langsung.