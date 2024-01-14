Advertisement
HOME NEWS JATIM

3 Fakta Carok Massal di Madura Tewaskan 4 Orang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |06:00 WIB
3 Fakta Carok Massal di Madura Tewaskan 4 Orang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Aksi perkelahian dengan senjata tajam celurit di Bangkalan, Madura terekam kamera warga setempat. Dalam insiden berdarah ini, empat orang meninggal dunia dengan luka bacok di beberapa bagian tubuh.

Okezone merangkum 3 fakta dalam peristiwa tersebut. Berikut ulasannya:

1. Detik-Detik Peristiwa Carok Direkam Warga

Dalam rekaman video warga setempat terlihat detik-detik pertarungan sejumlah orang dengan menggunakan celurit di Bangkalan, Madura. Peristiwa itu terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan.

Saat pertarungan mereda, warga sekitar pun baru mulai berani mendekat ke lokasi, termasuk untuk menolong para korban. Di tempat kejadian perkara (TKP), terlihat beberapa pelaku perkelahian ini roboh bersimbah darah.

2. Peristiwa Carok Madura Libatkan 4 Orang

Polisi yang datang pun langsung mengamankan TKP dan mengevakuasi para korban ke puskemas setempat. Dari keterangan warga, pertarungan ini melibatkan empat orang dari dua kubu berbeda dan desa berbeda.

