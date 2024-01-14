Jemaat GBI Kota Medan Berharap Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

MEDAN – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, melakukan giat kunjungan ke Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kota Medan, Sumatera Selatan, Minggu (14/1/2024).

Kehadiran Mahfud MD di tengah acara kebaktian membuat jemaat terkejut karena tak menyangka tokoh tersebut datang ke GBI. Bahkan, sempat memberikan pidato yang menyejukkan hati para jemaat yang hadir.

BACA JUGA: Pusaka Kujang Trah Siliwangi Disematkan ke Ganjar Satukan Nusantara

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan gagasannya mengenai penegakkan hukum dan menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani. Hal ini membuat para jemaat semakin terbuka mengenai sosok pemimpin yang tepat untuk Indonesia.

Hanah Silalahi, salah satu jemaat GBI Selecta mengaku sangat senang bisa melihat langsung sosok Mahfud MD. Terlebih dirinya merupakan pengagum pria yang saat ini masih menjabat sebagai Menkopolhukam tersebut.

“Buat kami, terlebih keluarga surprise karena kebetulan kami juga salah satu pendukungnya bapak. Jadi tadi berharap kami foto bersama, tapi karena ramai banget jadi enggak bisa,” ujar Hanah.

Dalam doa bersama, Hanah mengaku senang para jemaat GBI Selecta ikut mendoakan Mahfud MD selaku Cawapres Partai Perindo untuk mencapai keberhasilan. Ia juga berhadap Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan damai.

“Senang banget bapak bisa datang di kebaktian kita kita juga sama-sama dukung supaya bisa berhasil juga. Dari yang kita dapat sebagai bangsa ini kita tetap bersatu dan juga saling sama-sama berdoa buat nanti acara Pemilu berlangsung dengan baik dan juga dalam keadaan damai, dalam keadaan yang maksimal,” tutur Hanah.

Mengutip pernyataan Mahfud MD, Hanah sepakat agar masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan hati nurani. Pasalnya, itu yang akan menentukan pemimpin bangsa ini merupakan orang yang benar-benar tepat untuk Indonesia.