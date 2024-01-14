Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Temui Relawan di Makassar, Mahfud MD: Mereka Lebih Cair dan Tidak Formal

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |02:31 WIB
Temui Relawan di Makassar, Mahfud MD: Mereka Lebih Cair dan Tidak Formal
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Instagram Ganjar Pranowo)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menemui sejumlah komunitas relawan pendukung Ganjar-Mahfud di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang tadi (13/1/2024). Mahfud ditemui oleh para relawan pada sesi makan siang di Warunk Ropang Perintis, Makassar, sembari dielu-elukan melalui slogan dan yel-yel penyemangat.

"Ganjar-Mahfud, menang, menang, menang, merdeka," ujar seruan sejumlah pemuda penuh semangat menyambut kedatangan Mahfud MD.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan itu berdialog dengan para relawan, terutama berucap syukur karena dukungan yang tiada henti-hentinya diberikan bagi dirinya dan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mahfud pun mengatakan peran relawan tak kalah pentingnya dibandingkan partai pengusung, lantaran sifatnya yang lebih cair dan mudah membaur dengan masyarakat.

"Penting, relawan sebagai penyeimbang dari parpol pengusung. Jadi, parpol pengusung itu bekerja membawa calon presiden dan calon wakil presiden," tutur Mahfud.

Bagi Mahfud, relawan dapat memberikan dampak pengaruh yang cukup besar terutama sebagai sayap partai di sektor-sektor yang tidak mudah disentuh oleh parpol pengusung.

Halaman:
1 2
      
