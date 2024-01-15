Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Di Depan Ganjar, Generasi Perintis: Kami Kumpulan Orang Biasa yang Lahir Minim Privilege

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |01:26 WIB
Di Depan Ganjar, Generasi Perintis: Kami Kumpulan Orang Biasa yang Lahir Minim <i>Privilege</i>
Ganjar Pranowo. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melakukan diskusi dengan sebuah komunitas pemberdayaan anak muda yang disebut sebagai Gerakan Perintis. Dalam diskusi ini, generasi Perintis mengungkap alasan yang membuat pihaknya mengundang Ganjar.

Co-founder Generasi Perintis, Muhammad Syaeful Mujab menyampaikan bahwa Ganjar sebagai figur yang berasal dari desa, ditempa oleh kaderisasi, hingga berhasil di titik ini, menjadi bukti bahwa siapapun bisa merintis dari bawah.

BACA JUGA:

Ganjar Pranowo: Wadas Bukan Proyek Saya, Tapi Saya Tanggung Jawab 

"Kami di sini adalah kumpulan orang biasa yang lahir minim privilege, bukan anak siapa-siapa, inilah generasi perintis,” kata saat membuka acara yang digelar di Post Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Menurut dia, kisah Ganjar sebagai seorang tokoh yang berjuang dari bawah dapat menjadi inspirasi bagi siapapun, terutama anak muda.

"Kisah ini menginspirasi kita semua bahwa orang biasa saja, bukan anak siapa-siapa, bisa menjadi sesuatu,” ujarnya.

