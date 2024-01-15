Bantu Korban Banjir Tebo, Pendukung Ganjar-Mahfud Harap Dapat Ringankan Beban Warga

JAMBI - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Kabupaten Tebo, Jambi.

Koordinator Daerah (SDG) Kabupaten Tebo, Akmal Saputra menjelaskan bahwa bantuan mereka salurkan di Dusun Balai, Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi.

"Kabupaten Tebo dilanda banjir dikarenakan meluapnya debit air Sungai Batanghari, adapun ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm, lalu 2 meter sampai 4 meter. Lebih kurang 11.631 KK yang terdampak banjir, termasuk salah satunya di Kecamatan Sumay," ujarnya, Senin (15/1/2024).

Bantuan disalurkan langsung oleh relawan kepada para penerima manfaat. Mulai dari makanan siap saji, makanan instan, minuman, minyak goreng, hingga obat-obatan.

Akmal menjelaskan, pihaknya menempuh perjalanan sekitar satu jam untuk sampai ke Dusun Balai. Relawan Ganjar-Mahfud MD itu menerjang jalur tanah yang licin serta menyeberangi sungai dengan perahu karet demi mengantarkan bantuan kepada para korban banjir.

"Kami berharap bantuan yang sudah diberikan bisa bermanfaat dan meringankan beban warga," harap Akmal.