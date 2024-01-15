Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Karyawati Pabrik di Purbalingga Ngidam Bertemu Ganjar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:56 WIB
Momen Karyawati Pabrik di Purbalingga <i>Ngidam</i> Bertemu Ganjar
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama buruh pabrik (foto: dok TPN)
A
A
A

PURBALINGGA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1). Kali ini, Ganjar menyempatkan diri menemui buruh di Pabrik Bulu Mata, di Kecamatan Kalimanah, Purbalingga.

Momen unik pun terjadi dalam lawatan Ganjar itu, rupanya ada karyawati bernama Mauly Arista Ningsih yang mengaku ngidam bertemu Ganjar. Mauly pun menuntaskan hal itu lantaran bisa bersalaman langsung dengan Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Saya hamil, Pak. Dan ngidam ketemu Bapak," tutur Mauly.

Ganjar pun langsung merespon Mauly. Ia meminta agar Mauly tak lupa untuk merawat bayinya dengan memberi vitamin dan asupan yang cukup.

Tak lupa, Ganjar juga mengingatkan agar Mauly menjalankan program keluarga berencana (KB) apabila telah memiliki dua anak.

"Ini hamil ke berapa? Kalau sudah dua jangan lupa habis ini KB. Dan, jangan lupa itu dijaga, diberi vitamin, asupannya harus cukup," ujar Ganjar.

Ibu muda asal Desa Kembaran Kulon, Purbalingga itu tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya, karena ngidamnya dapat terpenuhi. Ia pun berdoa agar anak yang dikandungnya bisa memiliki kepintaran layaknya calon presiden tersebut.

"Rasanya senang karena saya memang ngidam ketemu Pak Ganjar. Harapannya nanti anak saya bisa seperti Pak Ganjar. Ya pinternya, ya rejekinya. Orangnya gagah," harap Mauly.

