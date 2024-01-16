3 Ramalan The Simpsons untuk Politik Dunia di Tahun 2024

3 ramalan The Simpsons untuk politik dunia di tahun 2024 (Foto: BSc News Portal)

JAKARTA - The Simpson adalah sitkom animasi di televisi Amerika yang dibuat oleh Matt Groening dan menampilkan animasi keluarga Simpson.

Kartun keluarga yang paling banyak ditonton di dunia, The Simpson ternyata ikut merilis ramalan ‘konyol’ mereka untuk tahun baru. Mereka tampaknya membuat ramalan yang akurat setiap saat.

Berikut 3 ramalan The Simpson untuk politik dunia di tahun 2024 melansir BSc News Portal.

1. Tawaran Trump untuk Presiden pada tahun 2024

Donald Trump, presiden AS yang gagal dalam kampanyenya untuk masa jabatan kedua, naik ke panggung pada Selasa, 15 November 2022, untuk mengumumkan pencalonannya pada pemilihan presiden 2024. Seperti diketahui, program ini meramalkan terpilihnya Trump sebagai presiden pada tahun 2000.

Menariknya, Homer Simpson terlihat terbang melewati papan iklan bertuliskan “Trump 2024” di latar belakang episode tahun 2015 berjudul “BART To the Future.” Hebatnya, kejadian itu terjadi jauh sebelum Trump terpilih sebagai presiden.

2. Pemerintah yang dipimpin perempuan

Dalam episode Back to the Future, Lisa berperan sebagai presiden wanita pertama di negara tersebut. Beberapa pihak menilai kemunculan Kamala Harris telah membenarkan prediksi tersebut. Namun akan menarik untuk melihat apakah ada kandidat perempuan lain yang muncul sebagai pemenang dalam pemilihan presiden.