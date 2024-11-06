Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Ramalan The Simpsons Meleset Gara-Gara Kamala Harris Kalah Pilpres AS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |19:47 WIB
Viral Ramalan The Simpsons Meleset Gara-Gara Kamala Harris Kalah Pilpres AS
Ramalan The Simpsons soal Pilpres AS (X/@kirawontmiss)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) mengenai "ramalan" serial animasi The Simpons melesat. Hal ini terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

Dalam potongan video yang beredar di medsos X, tampak tokoh Lisa Simpsons menjadi perempuan pertama yang menjadi presiden AS. Hal ini kemudian diyakini menjadi ramalan pada Pilpres 2024.

Diketahui, wakil presiden Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Jika menang, Harris bakal menjadi perempuan pertama yang menjabat presiden AS.

Namun, "ramalan" serial animasi The Simpsons itu tidak terbukti. Biasanya, banyak "ramalan" dari animasi tersebut yang menjadi kenyataan. 

Berdasarkan penghitungan AP, Donald Trump meraih 277 suara elektoral. Ia mengalahkan Harris yang hanya meraup 224 suara.

Telusuri berita news lainnya
