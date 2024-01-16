Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Heroik Sutiyoso Menyusup ke Sarang Fretilin di Timor-Timur atas Perintah Benny Moerdani

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |07:00 WIB
Kisah Heroik Sutiyoso Menyusup ke Sarang Fretilin di Timor-Timur atas Perintah Benny Moerdani
Sutiyoso saat masih jadi prajurit TNI (Istimewa)
A
A
A

SUTIYOSO alias Bang Yos pernah dua periode jadi Gubernur DKI Jakarta dari 1997 sampai 2007. Sebelum pensiun dari militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, ia merupakan prajurit pasukan khusus TNI yang tangguh, pernah terlibat dalam berbagai operasi penting.

Saat perang berkecamuk di Timor-Timur atau Timor Leste, Sutiyoso pernah dapat tugas khusus yang sangat berbahaya dari atasannya; menyusup ke sarang musuh seorang diri dengan penuh rahasia. Risikonya kalau ketahuan tentu saja nyawa melayang.

Perintah itu datang langsung dari Benny Moerdani yang saat itu menjabat Asisten Intelijen (Asintel) Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

Benny merupakan jenderal pasukan khusus sekaligus tokoh intelijen yang sangat disegani. Benny berasal dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Sutiyoso juga dari kesatuan yang sama, hanya saja saat itu ia masih perwira pertama.

Mendapat tugas khusus dari seniornya, Sutiyoso merasa sangat terhormat. Bukannya takut, ia justru bangga menjalankan perintah dari negara, meski risikonya mati.

Perintah ini menjadi awal dari rangkaian operasi intelijen militer yang dilakukan oleh Kopassandha (sekarang Kopassus) sebelum menduduki Timor Portugal atau Timor-Timur.

 BACA JUGA:

"Cari dua titik untuk masuk ke Timor-Timur. Waktunya sepekan, lakukan sendiri secara rahasia. Jika tertangkap, kamu tidak akan diakui sebagai prajurit," ujar Benny saat memberi perintah kepada Sutiyoso seperti dikutip dari buku ‘Benny Moerdani yang Belum Terungkap’.

Sutiyoso kemudian masuk Timor-Timur melalui Kota Atambua di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan perbatasan RI dengan Timor-Timur.

Sutiyoso menyamar sebagai mahasiswa hingga kuli angkut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement