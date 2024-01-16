Berkedok Minta Sumbangan, Pria Ini Curi 2 HP Warga Ciputat

TANGSEL - Seorang pria berkedok minta sumbangan mencuri 2 HP sekaligus di sebuah kontrakan yang berada di Kampung Pasar, RT04 RW13, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (15/01/24).

Pelaku datang berkeliling dari pintu ke pintu dengan modus meminta sumbangan amal. Aksinya sempat terekam kamera Close Circuid Television (CCTV) yang terpasang di sekitar kontrakan.

Dalam rekaman CCTV, pelaku nampak datang seorang diri sekira pukul 07.00 WIB. Oknum pelaku mengenakan kemeja muslim sambil memegang sejenis kantung plastik sebagai tempat sumbangan. Pelaku diduga mengincar kontrakan dengan kondisi pintu terbuka.

Korban penghuni kontrakan, Murtiyanti mengaku kehilangan 2 unit handphone pagi itu. Saat kejadian dia tengah berada di kamar mandi, sedang anaknya yang masih balita masih tertidur pulas di ruang depan.

"Pas udah selesai (mandi), ngambil handuk, ternyata 2 HP yang lagi dicas udah enggak ada," katanya.

Kaget melihat HP-nya raib, korban lantas bergegas menemui pemilik kontrakan untuk melihat rekaman CCTV. Ternyata benar saja, pria berkopiah yang meminta sumbangan itu terlihat memasuki kontrakannya beberapa saat, lalu pergi tergesa-gesa.

"Pelakunya sendiri, bapak-bapak," jelasnya.

Aksi pencurian dengan modus serupa rupanya pernah pula terjadi di wilayah ini. Pelaku mengincar penghuni kontrakan yang lengah, lalu mengendap masuk dan mencuri barang elektronik yang mudah dibawa.

Pengurus lingkungan sempat mencari pelaku hingga stasiun dan pasar. Namun jejaknya tak lagi terdeteksi. Warga sekitar pun diimbau agar lebih waspada manakala ada orang asing beraktivitas di sekitar rumah.