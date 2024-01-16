Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Dump Truk Kecelakaan Beruntun di Serang Gegara Ada Kabel Menjuntai

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |10:09 WIB
3 Dump Truk Kecelakaan Beruntun di Serang Gegara Ada Kabel Menjuntai
Kecelakaan beruntun libatkan 3 dumb truk (Foto: MPI)
A
A
A

SERANG - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya depan Perumahan Kepuren Residence, Kalodran, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (16/1/2024).

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 05.30 WIB. Kecelakaan melibatkan 3 dump truk.

Informasi yang diperoleh, kecelakaan itu terjadi kala dump truk yang tengah melintas terhalang oleh kabel PLN yang menjuntai.

Alhasil, sang sopir melakukan rem mendadak sehingga 2 kendaraan dump truk dibelakangnya tak bisa menghindar.

Kasatlantas Polres Serang, AKP Tiwi Afrina membenarkan adanya kecelakaan beruntun di Jalan Raya Serang - Jakarta atau tepatnya di depan Perumahan Kepuren.

"Iya betul tadi pagi," kata Tiwi saat dihubungi.

Halaman:
1 2
      
