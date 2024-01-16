SERANG - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya depan Perumahan Kepuren Residence, Kalodran, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (16/1/2024).
Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 05.30 WIB. Kecelakaan melibatkan 3 dump truk.
Informasi yang diperoleh, kecelakaan itu terjadi kala dump truk yang tengah melintas terhalang oleh kabel PLN yang menjuntai.
Alhasil, sang sopir melakukan rem mendadak sehingga 2 kendaraan dump truk dibelakangnya tak bisa menghindar.
Kasatlantas Polres Serang, AKP Tiwi Afrina membenarkan adanya kecelakaan beruntun di Jalan Raya Serang - Jakarta atau tepatnya di depan Perumahan Kepuren.
"Iya betul tadi pagi," kata Tiwi saat dihubungi.