3 Dump Truk Kecelakaan Beruntun di Serang Gegara Ada Kabel Menjuntai

, Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |10:09 WIB

SERANG - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya depan Perumahan Kepuren Residence, Kalodran, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (16/1/2024).

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 05.30 WIB. Kecelakaan melibatkan 3 dump truk.

Informasi yang diperoleh, kecelakaan itu terjadi kala dump truk yang tengah melintas terhalang oleh kabel PLN yang menjuntai.

Alhasil, sang sopir melakukan rem mendadak sehingga 2 kendaraan dump truk dibelakangnya tak bisa menghindar.

BACA JUGA: Sopir Tronton Tewas Usai Tabrak Truk Temannya yang Berhenti di Lampu Merah

Kasatlantas Polres Serang, AKP Tiwi Afrina membenarkan adanya kecelakaan beruntun di Jalan Raya Serang - Jakarta atau tepatnya di depan Perumahan Kepuren.

"Iya betul tadi pagi," kata Tiwi saat dihubungi.