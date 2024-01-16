Ribuan Warga Manado Antusias Dengar Penjelasan Siti Atikoh tentang KTP Sakti Ganjar-Mahfud

Siti Atikoh paparkan program Ganjar-Mahfud di depan warga Manado (Foto: Tim Siti Atikoh)

MANADO - Istri Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh turut membahas pentingnya program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) yang digagas Ganjar-Mahfud.

Di hadapan ribuan warga Manado, di Kawasan Wisata Kuliner Jalan Roda atau Jarod, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/1/2024), Atikoh mengungkap program ini merupakan salah satu program yang nantinya bisa mempermudah kehidupan masyarakat.

“Dengan adanya KTP sakti yang integratif tentu nanti akan mempermudah bagi kita semua untuk bisa memantau, apakah penerima manfaat yang menerima itu benar-benar yang sesuai, apakah tempat sasaran atau tidak,” ungkapanya.

Mendengar ungkapan itu, ribuan warga pun langsung bersorak sorai antusias dengan paparan Atikoh. Mereka pun kompak menyuarakan kemenangan untuk Ganjar-Mahfud.

“Yakin Ganjar-Mahfud menang,” seru mereka.

Di tengah antusias masyarakat mendengar paparan Siti Atikoh ini, salah satu warga bernama Maraika pun turut menyampaikan kesannya terhadap Siti Atikoh. Ia mengatakan, program yang diusung begitu membantu untuk para rakyat.