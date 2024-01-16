Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polresta Pekanbaru Tes Urine Belasan Personel Piket KPU dan Gudang Logistik

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:36 WIB
Polresta Pekanbaru Tes Urine Belasan Personel Piket KPU dan Gudang Logistik
Polisi tes urine personel piket KPU dan gudang logistik di Pekanbaru (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

PEKANBARU - Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan tes urine terhadap 14 personel yang berjaga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru dan gudang logistik. Kegiatan ini merupakan upaya preventif menjelang Pemilu 2024 untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam melaksanakan tugas.

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika, menjelaskan bahwa tes urine dilakukan untuk memastikan bahwa para petugas yang bertugas dalam pengamanan Pemilu tidak mengonsumsi narkoba. Keempat belas anggota polisi yang berjaga di Kantor KPU Pekanbaru dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba setelah hasil tes urine.

"Alhamdulillah yang 4 orang di Kantor KPU ini negatif, dan nantinya akan kita lanjutkan di gudang logistik," ungkap Jeki Selasa (16/1/2024).

Kapolresta Pekanbaru memaparkan Upaya ini merupakan bagian dari langkah-langkah keamanan dan pencegahan yang diambil oleh kepolisian guna memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan Pemilu 2024 menjalankan tugas mereka dengan profesional dan tanpa pelanggaran apa pun.

Hal ini diharapkan dapat mendukung kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menciptakan suasana yang damai dan aman.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Kompol Manapar Situmeang, menambahkan bahwa di gudang logistik, 10 anggota polisi, termasuk polisi wanita. Semua personil yang piket juga dites urine. Manapar menambajkan bahwa hasil tes dinyatakan negatif setelah pemeriksaan oleh pihak Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polresta Pekanbaru.

"Kita harus memastikan tidak ada pelanggaran termasuk penyalahgunaan narkoba. Setelah melakukan pengecekan, keempat belas personil yang piket negatif narkoba," kata Kompol Manapar.

