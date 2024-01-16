Advertisement
HOME NEWS JABAR

Keluarga dan Caleg Ronny Talapessy Memohon Jenazah PMI Asal Indramayu Dipulangkan dari Taiwan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:17 WIB
Keluarga dan Caleg Ronny Talapessy Memohon Jenazah PMI Asal Indramayu Dipulangkan dari Taiwan
Ronny Talapessy (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Keluarga almarhumah Nuryati, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu memohon bantuan pemerintah untuk memulangkan jenazah PMI itu dari Taiwan. Apalagi latar belakang keluarga almarhumah Nuryati di Indramayu tergolong kurang mampu.

"Saya mewakili keluarga memohon bantuan pemerintah agar jenazah almarhumah ibu kami bisa dipulangkan. Kami bingung, nggak punya uang karena disebutkan biayanya ratusan juta rupiah," tutur Nurul Fatihah (26) anak almarhumah Nuryati saat dihubungi, Selasa (16/1/2024).

Nurul bercerita bahwa almarhumah ibunya pertama kali menjejakkan kaki di Taiwan pada 2013. Tujuannya untuk mengadu nasib agar kehidupannya dan keluarganya berubah.

Hasil ibunya bekerja di Taiwan itu, kata Nurul, keluarganya pun sangat terbantu khususnya untuknya dan 2 adiknya yang kembar. Nurul dan 2 adiknya bahkan bisa menyelesaikan pendidikan sekolahnya tingkat SMA serta SMK.

"Setelah 2017, izin bekerja ibu saya habis di Taiwan. Tapi, ibu saya tetap memilih bekerja di sana karena masih berharap bisa mengumpulkan uang sebagai bekal pulang ke Indramayu. Rencananya memang tahun ini pulang," tambah Nurul.

Mendengar keputusan ibunya itu, Nurul sebenarnya khawatir akan terjadi sesuatu. Hingga suatu malam di 6 Januari lalu, Nurul mendapat kabar ibunya sakit dan diceritakan pembuluh darah ibunya pecah. Semua alat medis dipasang ke tubuh Nuryati untuk menopang hidupnya.

"Memang 3 bulan terakhir ibu mengeluhkan kondisi kerjanya. Mengurusi orang depresi sehingga waktu istirahatnya terganggu dan kurang makan," kata Nurul dengan suara bergetar.

Hanya berjarak 4 hari, Nurul lantas mendapat kabar lagi bahwa kondisi ibunya kritis sehingga ia dan 2 adiknya melakukan telepon video dengan ibunya. Di telinga ibunya Nurul dan adiknya membacakan ayat-ayat Alquran.

"Lalu, 10 menit kemudian, ibu saya pun menghembus napas terakhir dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024. Setelah itu, justru masalah muncul jenazah ibu sulit dipulangkan karena overstay. Juga karena biayanya yang tinggi itu," kata Nurul.

