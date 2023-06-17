Hilang Berbulan-Bulan di Arab Saudi, TKW Asal Garut Ternyata Disekap Majikan

GARUT - Ela Lastari (39), TKW asal Garut yang baru ditemukan usai menghilang berbulan-bulan di Riyadh, Arab Saudi, rupanya disekap majikan. Kepastian penyekapan itu dilaporkan Ela Lastari sendiri pada aparat kepolisian setempat.

Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Enjang Tedi, usai berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait kondisi terkini Ela Lastari. Enjang Tedi memastikan, lokasi penyekapan dilakukan di rumah majikan.

"Ela Lastari disekap majikannya di rumah. Jadi bukan kabur seperti apa yang disampaikan majikannya beberapa waktu lalu," kata Enjang Tedi pada MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (16/6/2023).

Menurut Enjang, PMI ilegal yang diberangkatkan pada Oktober 2022 lalu itu berhasil ditemukan setelah aparat kepolisian setempat menghubungi majikan untuk bersikap kooperatif. Ela Lastari pun kemudian diserahkan pada polisi Saudi.

"Detailnya bagaimana (penemuan dan penyerahan Ela), ini harus dicek kembali. Namun yang jelas sejak Anjani Pebriani (20), putri sulung Ela melapor ke Polres Garut dua hari lalu, proses hukumnya diteruskan oleh Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan KBRI, yang kemudian dikoordinasikan dengan aparat kepolisian setempat," paparnya.

"KBRI mengeluarkan nota diplomatik terkait Ela ini. Kepolisian Saudi juga sebelumnya sudah memperhatikan kasus ini sejak awal, sehingga mereka bergerak begitu ada koordinasi lanjutan," sambungnya.

Usai diserahkan pada polisi, Ela Lastari dibawa ke Kota Dammam, Arab Saudi, untuk menjalani sejumlah pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, ibu empat anak ini mengaku telah disekap oleh majikan.