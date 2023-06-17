Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hilang Berbulan-Bulan di Arab Saudi, TKW Asal Garut Ternyata Disekap Majikan

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |01:31 WIB
Hilang Berbulan-Bulan di Arab Saudi, TKW Asal Garut Ternyata Disekap Majikan
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

GARUT - Ela Lastari (39), TKW asal Garut yang baru ditemukan usai menghilang berbulan-bulan di Riyadh, Arab Saudi, rupanya disekap majikan. Kepastian penyekapan itu dilaporkan Ela Lastari sendiri pada aparat kepolisian setempat.

Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Enjang Tedi, usai berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait kondisi terkini Ela Lastari. Enjang Tedi memastikan, lokasi penyekapan dilakukan di rumah majikan.

 BACA JUGA:

"Ela Lastari disekap majikannya di rumah. Jadi bukan kabur seperti apa yang disampaikan majikannya beberapa waktu lalu," kata Enjang Tedi pada MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (16/6/2023).

Menurut Enjang, PMI ilegal yang diberangkatkan pada Oktober 2022 lalu itu berhasil ditemukan setelah aparat kepolisian setempat menghubungi majikan untuk bersikap kooperatif. Ela Lastari pun kemudian diserahkan pada polisi Saudi.

 BACA JUGA:

"Detailnya bagaimana (penemuan dan penyerahan Ela), ini harus dicek kembali. Namun yang jelas sejak Anjani Pebriani (20), putri sulung Ela melapor ke Polres Garut dua hari lalu, proses hukumnya diteruskan oleh Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan KBRI, yang kemudian dikoordinasikan dengan aparat kepolisian setempat," paparnya.

"KBRI mengeluarkan nota diplomatik terkait Ela ini. Kepolisian Saudi juga sebelumnya sudah memperhatikan kasus ini sejak awal, sehingga mereka bergerak begitu ada koordinasi lanjutan," sambungnya.

Usai diserahkan pada polisi, Ela Lastari dibawa ke Kota Dammam, Arab Saudi, untuk menjalani sejumlah pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, ibu empat anak ini mengaku telah disekap oleh majikan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/525/2955607/keluarga-dan-caleg-ronny-talapessy-memohon-jenazah-pmi-asal-indramayu-dipulangkan-dari-taiwan-5k3kNeAEhI.jpg
Keluarga dan Caleg Ronny Talapessy Memohon Jenazah PMI Asal Indramayu Dipulangkan dari Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/07/09/526/834144/hJaOZDDad5.jpg
PMI Bandung Butuh 13 Ribu Kantung Darah selama Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/08/04/526/673262/cTx99xExKe.jpg
PMI Kota Bandung Gandeng Gereja Atasi Krisis Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/20/526/650243/eyEWO50i2a.jpg
PMI Bandung Bakal Jemput Pendonor Usai Tarawih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192152//bareskrim_polri-DPs2_large.jpg
Bareskrim Kantongi Aktor Intelektual Kasus TPPO 9 WNI di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192102//bareskrim_buru_perekrut_9_pmi_yang_jadi_korban_tppo_di_kamboja-TWYk_large.jpg
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement