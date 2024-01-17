5 Miliarder Dunia yang Sudah Bangun Bunker Anti Kiamat

HAWAII - Kata 'kiamat' menjadi hal menakutkan bagi semua manusia. Hari akhir ini dipercaya menjadi hari 'penghakiman seluruh manusia' dan kematian makhluk hidup.

Namun hal ini berbeda dengan sebagian orang kaya. Mereka berpendapat, hari kiamat hanya seperti bencana alam besar. Walaupun demikian, beberapa diantaranya khawatir akan masa depan dan membutuhkan pertahanan personal.

Pendapat mereka pun didukung dengan mempersiapkan pertahanan hidup. Mulai dari menggunakan kapal, jet pribadi, pindah kota ataupun negara, hingga membangun sebuah bunker mewah.

Melansir Dataconomy, orang-orang maju berpikir akan kiamat yang benar-benar terjadi. Mereka pun rela menghabiskan banyak uang untuk membangun tempat persembunyian yang megah.

Siapa sajakah orang kaya tersebut? Berikut 5 miliarder dunia yang membangun bunker anti-kiamat.

1. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, sosok pencipta Facebook, telah memulai lebih dulu dalam upaya pembangunan bunker. Mengutip Sportskeeda, bunker mewah tersebut sedang dibangun di kompleks perumahaan Mark.

Bunker seluas 5.000 kaki persegi ini diperkirakan memakan biaya sebesar USD270 juta atau setara dengan Rp4,224 triliun.

Bunker ini akan mencakup fasilitas gym, kolam renang, sauna, bak mandi air panas, kolam air dingin, dan lapangan panas. Bahkan Mark merencanakan ada sebelas rumah pohon, yang dihubungkan dengan jembatan tali.