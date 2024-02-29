5 Ramalan Kiamat Paling Menggemparkan Dunia

JAKARTA - Sepertinya setiap beberapa tahun ada yang meramalkan hari kiamat akan datang lagi. Kegilaan apokaliptik terakhir menempatkan hari terakhir bumi pada tanggal 21 Desember 2012 akhir dari siklus besar kalender Maya.

Namun apakah penyebab bencana tersebut adalah alien, asteroid, banjir atau gempa bumi, hasilnya selalu sama bumi tetap bertahan. Prediksi seperti itu bukanlah hal baru.

Sejak saat itu, tidak ada kekurangan prediksi hari kiamat. Tapi kenapa? Mengapa orang meramalkan akhir dunia dan mengapa orang lain ingin mempercayainya?

Mungkin sebagian orang fanatik merasa perlu membenarkan prasangka mereka dengan mengungkap peristiwa langit atau bencana alam terkini. Dan mungkin mereka yang percaya pada para peramal ini berharap bisa lepas dari dunia yang nampaknya kejam atau kacau.

Apa ramalan kiamat paling menggemparkan dunia? Berikut 5 ramalan kiamat paling menggemparkan dunia melansir Science How Stuff Works.

1. Kalender Maya, 2012

Film tahun 2009, “2012” adalah film berdurasi 158 menit dengan cukup banyak kematian dan kehancuran yang membuat bertanya-tanya, "Apa yang salah dengan tahun 2012?" Ketakutan ini didasarkan pada cara sebagian orang menafsirkan kalender Hitung Panjang Suku Maya, yang dibagi menjadi siklus yang lebih besar, yaitu sekitar 5.125 tahun.

Salah satu siklus tersebut berakhir pada 21 Desember 2012, ketika hakim membutuhkan amunisi untuk mengumumkan datangnya kiamat. Mereka juga punya banyak teori tentang bagaimana dunia sebenarnya akan berakhir. Ada yang menyatakan bahwa planet misterius yang dikenal sebagai Nibiru, Planet X, atau Eris, atau meteor besar, akan jatuh ke Bumi. Teori populer lainnya adalah kutub magnet bumi terbalik sehingga menyebabkan rotasi planet juga terbalik.