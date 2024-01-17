Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Smriti Zubin, Pejabat Non Muslim Pertama dari India yang Diperbolehkan Masuk ke Kota Madinah

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:55 WIB
Profil Smriti Zubin, Pejabat Non Muslim Pertama dari India yang Diperbolehkan Masuk ke Kota Madinah
Profil Smriti Zubin, pejabat non muslim pertama dari India yang diperbolehkan masuk ke Kota Madinah (Foto: India Today)
INDIA - Smriti Zubin Irani adalah seorang politikus India dan mantan aktris, model, dan produser televisi. Smriti menjabat sebagai Menteri Pembangunan Perempuan dan Anak sejak tahun 2019, dan juga Menteri Urusan Minoritas sejak tahun 2022. Dia menjadi wanita non-Muslim pertama yang menduduki posisi tersebut.

Smriti menjadi menteri termuda dalam pemerintahan kedua Perdana Menteri (PM) Narendra Modi pada tahun 2019.

Lahir dengan nama Smriti Malhotra pada 23 Maret 1976, ia menempuh pendidikan di sekolah Katolik, Holy Child Auxilium School, New Delhi. Setelah itu, ia mendaftarkan diri ke School of Open Learning di Universitas Delhi.

Melansir Wikipedia, pada bulan Agustus 2023, Smriti memperkenalkan skema ‘Naya Savera’ yaitu skema ‘Pelatihan Gratis dan Sekutu’ yang bertujuan untuk membantu siswa yang termasuk dalam enam komunitas yaitu Sikh, Jain, Muslim, Kristen, Buddha, dan Parsi melalui pelatihan khusus melalui ujian kualifikasi penerimaan kursus teknis/profesional.

Dikutip Middle East Monitor, pada bulan Januari 2024, Smriti memimpin delegasi non-Muslim pertama dari India ke kota paling suci kedua umat Islam, Madinah, Arab Saudi.

Smriti yang beragama Hindu, didampingi oleh Menteri Luar Negeri, V Muraleedharan dan pejabat senior lainnya dari partai yang berkuasa di India, yaitu Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP).

Delegasi tersebut bertemu dengan relawan India yang memberikan layanan kepada jamaah haji India dan juga bertemu dengan jamaah umrah dari India. Mengunjungi perimeter Masjid Nabawi di kawasan Markazia, yang telah lama terlarang bagi non-Muslim.

