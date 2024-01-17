Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Di Hadapan Paguyuban Sopir Truk, Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Berantas Pungli

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:26 WIB
Di Hadapan Paguyuban Sopir Truk, Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Berantas Pungli
Ganjar Pranowo ngopi bareng sopir truk (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BATANG - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, komitmennya untuk memberantas tindakan pungutan liar (pungli) yang merugikan para sopir truk di jalan raya.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat bertemu perwakilan paguyuban sopir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang pada Rabu (17/1/2024).

Ganjar menyampaikan keseriusannya dalam memberantas pungli ditunjukkan sejak periode pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada tahun 2014, Ganjar menangkap basah dan mengamuk adanya tindakan pungli di jembatan timbang di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Sejak kejadian itu, kemudian ramai diperbincangkan di seluruh media, tindakan pungli yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab langsung menurun drastis.

"Saya menyampaikan ketika pungli mulai kita berantas saat itu, teman-teman sopir pasti pada rembug se-Indonesia. Nah ini untuk seluruh kepentingan di jalan raya penegak hukum dengarkanlah suara mereka," ucap Ganjar.

Seiring komitmen tersebut, Ganjar bersama Mahfud MD juga menegaskan pemberantasan pungli yang dimasukkan dalam 21 program unggulan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement