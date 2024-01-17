Di Hadapan Paguyuban Sopir Truk, Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Berantas Pungli

BATANG - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, komitmennya untuk memberantas tindakan pungutan liar (pungli) yang merugikan para sopir truk di jalan raya.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat bertemu perwakilan paguyuban sopir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang pada Rabu (17/1/2024).

Ganjar menyampaikan keseriusannya dalam memberantas pungli ditunjukkan sejak periode pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada tahun 2014, Ganjar menangkap basah dan mengamuk adanya tindakan pungli di jembatan timbang di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Sejak kejadian itu, kemudian ramai diperbincangkan di seluruh media, tindakan pungli yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab langsung menurun drastis.

"Saya menyampaikan ketika pungli mulai kita berantas saat itu, teman-teman sopir pasti pada rembug se-Indonesia. Nah ini untuk seluruh kepentingan di jalan raya penegak hukum dengarkanlah suara mereka," ucap Ganjar.

Seiring komitmen tersebut, Ganjar bersama Mahfud MD juga menegaskan pemberantasan pungli yang dimasukkan dalam 21 program unggulan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.