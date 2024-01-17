Alam Ganjar Hadiri Diskusi Komunitas Fotografi di Medan

MEDAN - Putra calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, menghadiri diskusi bertajuk 'Cakap-Cakap Fotografi' yang dihadiri ratusan anggota komunitas fotografi Kota Medan. Diskusi di gelar di Cannu Coffee & Eatery di Jalan Darussalam, Kota Medan, Rabu (17/1/2024) petang.

Ikut menjadi pembicara dalam diskusi itu, dua fotografer senior Kota Medan, Eduard Nangin dan Ferdy Siregar. Masing-masing pembicara tersebut membawakan materi terkait teknis fotografi dan juga peluang bisnis yang bisa dikembangkan dari kemampuan fotografi.

Alam Ganjar pun ikut menceritakan kecintaannya pada fotografi. Alam mengaku belum lama mendalami fotografi, namun baginya fotografi adalah alat komunikasi dan saluran ekspresi atas banyak ide yang berkecamuk di kepalanya.

"Saya membutuhkan saluran ekspresi untuk banyak hal yang bergejolak di kepala saya. Saya juga menyampaikan ekspresi dan cara pandang saya lewat fotografi," kata Alam.

Alam pun mengaku memiliki sejumlah foto yang memiliki arti khusus. Di antaranya foto anak kecil yang ia ambil di salah satu pusat jajanan di Kota Bandung. Kemudian foto kedua orang tuanya saat merayakan hari jadi ke 24.

"Saya sebenarnya dulu pribadi yang tidak suka difoto. Tapi ada beberapa foto yang menggugah saya. Itu yang membuat saya jatuh cinta," jelasnya.