Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Alam Ganjar Hadiri Diskusi Komunitas Fotografi di Medan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |22:30 WIB
Alam Ganjar Hadiri Diskusi Komunitas Fotografi di Medan
Alam Ganjar di Medan (foto: MPI/Wahyudi)
A
A
A

MEDAN - Putra calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, menghadiri diskusi bertajuk 'Cakap-Cakap Fotografi' yang dihadiri ratusan anggota komunitas fotografi Kota Medan. Diskusi di gelar di Cannu Coffee & Eatery di Jalan Darussalam, Kota Medan, Rabu (17/1/2024) petang.

Ikut menjadi pembicara dalam diskusi itu, dua fotografer senior Kota Medan, Eduard Nangin dan Ferdy Siregar. Masing-masing pembicara tersebut membawakan materi terkait teknis fotografi dan juga peluang bisnis yang bisa dikembangkan dari kemampuan fotografi.

Alam Ganjar pun ikut menceritakan kecintaannya pada fotografi. Alam mengaku belum lama mendalami fotografi, namun baginya fotografi adalah alat komunikasi dan saluran ekspresi atas banyak ide yang berkecamuk di kepalanya.

"Saya membutuhkan saluran ekspresi untuk banyak hal yang bergejolak di kepala saya. Saya juga menyampaikan ekspresi dan cara pandang saya lewat fotografi," kata Alam.

Alam pun mengaku memiliki sejumlah foto yang memiliki arti khusus. Di antaranya foto anak kecil yang ia ambil di salah satu pusat jajanan di Kota Bandung. Kemudian foto kedua orang tuanya saat merayakan hari jadi ke 24.

"Saya sebenarnya dulu pribadi yang tidak suka difoto. Tapi ada beberapa foto yang menggugah saya. Itu yang membuat saya jatuh cinta," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170165//perindo-w3AM_large.jpg
Jawab Aspirasi Guru, Legislator Partai Perindo Binsar Simarmata: SDN 066656 Medan Kini Nyaman dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/11/3154605//umkm_lokal_alasfotoprops_tumbuh_bersama_shopee-jIDY_large.jpg
Dari Hobi Jadi Cuan, Ini Kisah Ferdi Merintis Alasfotoprops Bareng Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/608/3145077//pencurian-XY9r_large.jpg
Salah Sasaran! Pria Ini Nekat Mencuri di Rumah Anggota Pasukan Elite TNI, Berakibat Kakinya Pincang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement