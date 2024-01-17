Alam Ganjar Pelajari Sosok Perantau Sukses dan Dermawan saat Berkunjung ke Museum Tjong A Fie

JAKARTA - Putra Ganjar Pranowo Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkunjung ke salah satu bangunan bersejarah yakni Rumah Tjong A Fie di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.

Alam mengaku melihat Tjong A Fie sebagai pengusaha, kapitan dan banker sukses dari Tiongkok. Diketahui, Tjong A Fie merupakan perantau sukses dan dermawan yang berasal dari Provinsi Guandong, Tiongkok yang datang ke pelabuhan Deli saat berusia 20 tahun.

Tjong A Fie dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan dekat dengan masyarakat pribumi dan Tionghoa kota Medan, sehingga beliau disegani oleh masyarakat.

Alam pun kagum dengan sosok Tjong A Fie yang sering membantu warga kurang mampu dan sangat mengormati warga muslim, bahkan berperan serta dalam mendirikan tempat ibadah, yakni Mesjid Raya Al-Mashum dan Mesjid Gang Bengkok.

"Dari pengalaman ini juga kita bisa belajar bagaimana satu sosok perantau sekaligus merintis usahanya di sini sampai bisa memberikan kebermanfaatan orang sekitar dengan sifat dermawannya," kata Alam, Rabu (17/1/2024).