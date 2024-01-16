Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Tempat Bersejarah di Banten, Alam Ganjar: Harus Berinovasi Agar Tempat Ini Jadi Kawasan Wisata

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |22:01 WIB
Kunjungi Tempat Bersejarah di Banten, Alam Ganjar: Harus Berinovasi Agar Tempat Ini Jadi Kawasan Wisata
Alam Ganjar (foto: dok ist)
A
A
A

BANTEN - Putra Calon Presiden nomor urut 3, Muhammad Zinedine Alam Ganjar Pranowo, bersafari ke berbagai tempat bersejarah di Serang, Banten, Selasa (16/1/2023). Dia juga menyempatkan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin anak dari Sunan Gunung Jati yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Banten.

Dalam kunjungan kali ini, dia juga mendatangi tempat wisata Banten Lama untuk memperoleh informasi seputar peradaban, kerajaan dan kebudayaan Banten pada masa lalu.

Sebelum melakukan safarinya, Alam lebih dulu mendatangi salah satu rumah tokoh adat setempat. Dia diberikan satu stel pakaian adat khas Banten sebelum akhirnya menyambangi Masjid Agung Banten. Selanjutnya Alam berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin.

Usai berziarah, Alam lantas mendatangi Museum Situs Lama Kepurbakalaan Kota Lama Banten diresmikan 15 Jul 1985. Dirinya juga ditemani tokoh masyarakat dan komunitas pemuda setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744//dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3161012//bendera_one_piece-Sbe3_large.jpg
Warga Banten Dilarang Kibarkan Bendera One Piece saat HUT Ke-80 RI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157483//viral-KR9b_large.jpg
Banten Heboh! Karyawan Tekstil Paksa ABG Cantik Berhubungan Seks, Videonya Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement