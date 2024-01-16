Kunjungi Tempat Bersejarah di Banten, Alam Ganjar: Harus Berinovasi Agar Tempat Ini Jadi Kawasan Wisata

BANTEN - Putra Calon Presiden nomor urut 3, Muhammad Zinedine Alam Ganjar Pranowo, bersafari ke berbagai tempat bersejarah di Serang, Banten, Selasa (16/1/2023). Dia juga menyempatkan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin anak dari Sunan Gunung Jati yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Banten.

Dalam kunjungan kali ini, dia juga mendatangi tempat wisata Banten Lama untuk memperoleh informasi seputar peradaban, kerajaan dan kebudayaan Banten pada masa lalu.

Sebelum melakukan safarinya, Alam lebih dulu mendatangi salah satu rumah tokoh adat setempat. Dia diberikan satu stel pakaian adat khas Banten sebelum akhirnya menyambangi Masjid Agung Banten. Selanjutnya Alam berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin.

Usai berziarah, Alam lantas mendatangi Museum Situs Lama Kepurbakalaan Kota Lama Banten diresmikan 15 Jul 1985. Dirinya juga ditemani tokoh masyarakat dan komunitas pemuda setempat.