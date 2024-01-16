Sambangi Serang Banten, Alam Ganjar Kagumi Budaya Membaca Warga Kampung Pekijing

SERANG - Kampung Pekijing di Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, menjadi daerah yang berhasil mengajak warganya untuk dekat dengan buku. Salah satu keunikan tersebut bisa terlihat dari adanya rak buku kecil yang tersedia di tiap depan rumah warga.

Menyimak hal ini, Muhammad Zinedine Alam Ganjar merasa kagum atas program budaya literasi yang ditanamkan kepada anak-anak di kampung tersebut.

"Luar biasa di Kampung Pekijing ini melihat bagaimana lintas generasi itu bergotong royong untuk melestarikan budaya baca buku dan banyak sekali rak buku di tempat umum yang setiap Minggu di rolling dari satu rumah ke rumah yang lain," ungkap Alam Ganjar saat hadir di Kampung Pekijing, Selasa (16/1/2024).

Alam menilai cerita tersebut bisa dieksplorasi oleh banyak orang karena masih banyak fokus pariwisata yang belum dikerjakan agar kampung tersebut semakin berkembang.