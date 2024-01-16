Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sambangi Serang Banten, Alam Ganjar Kagumi Budaya Membaca Warga Kampung Pekijing

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:18 WIB
Sambangi Serang Banten, Alam Ganjar Kagumi Budaya Membaca Warga Kampung Pekijing
Alam Ganjar bersama warga Kampung Pekijing, Serang, Banten (Foto: Tim Alam Ganjar)
A
A
A

SERANG - Kampung Pekijing di Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, menjadi daerah yang berhasil mengajak warganya untuk dekat dengan buku. Salah satu keunikan tersebut bisa terlihat dari adanya rak buku kecil yang tersedia di tiap depan rumah warga.

Menyimak hal ini, Muhammad Zinedine Alam Ganjar merasa kagum atas program budaya literasi yang ditanamkan kepada anak-anak di kampung tersebut.

"Luar biasa di Kampung Pekijing ini melihat bagaimana lintas generasi itu bergotong royong untuk melestarikan budaya baca buku dan banyak sekali rak buku di tempat umum yang setiap Minggu di rolling dari satu rumah ke rumah yang lain," ungkap Alam Ganjar saat hadir di Kampung Pekijing, Selasa (16/1/2024).

 BACA JUGA:

Alam menilai cerita tersebut bisa dieksplorasi oleh banyak orang karena masih banyak fokus pariwisata yang belum dikerjakan agar kampung tersebut semakin berkembang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement