Diskusi Bareng Milenial di Museum Banten Lama, Alam Ganjar Banyak Terima Aspirasi

SERANG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Museum Banten Lama di Jalan Komplek Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa, 16 Januari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, anak dari pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo juga menyempatkan untuk berziarah sekaligus silaturahmi dengan ketua Kenadziran Kesultanan Banten.

BACA JUGA:

"Alhamdulilah tadi ketemu Abah luar biasa disambut dengan hangat dan juga bisa doa terkait kesehatan lah dan semoga Abah dan keluarga juga sehat selalu ya. Tadi muter-muter di lingkungan keraton juga di sekitar museum juga," kata Alam.

Dalam kunjungannya ke Tanah Jawara ini, Alam menyempatkan untuk berdiskusi dengan kaum milenial. D isitu, dia menerima banyak aspirasi mulai dari soal UMKM, minat baca hingga sejarah.