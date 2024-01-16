Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diskusi Bareng Milenial di Museum Banten Lama, Alam Ganjar Banyak Terima Aspirasi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |16:44 WIB
Diskusi Bareng Milenial di Museum Banten Lama, Alam Ganjar Banyak Terima Aspirasi
Alam Ganjar diskusi bareng milenial di Museum Banten Lama (Foto: MPI/Fariz)
A
A
A

SERANG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Museum Banten Lama di Jalan Komplek Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa, 16 Januari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, anak dari pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo juga menyempatkan untuk berziarah sekaligus silaturahmi dengan ketua Kenadziran Kesultanan Banten.

 BACA JUGA:

"Alhamdulilah tadi ketemu Abah luar biasa disambut dengan hangat dan juga bisa doa terkait kesehatan lah dan semoga Abah dan keluarga juga sehat selalu ya. Tadi muter-muter di lingkungan keraton juga di sekitar museum juga," kata Alam.

Dalam kunjungannya ke Tanah Jawara ini, Alam menyempatkan untuk berdiskusi dengan kaum milenial. D isitu, dia menerima banyak aspirasi mulai dari soal UMKM, minat baca hingga sejarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement