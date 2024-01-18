Sholawat Kebangsaan, Ribuan Masyarakat Magetan Doakan Ganjar-Mahfud Menang Pilpres

MAGETAN –Ribuan masyarakat menghadiri Sholawat Kebangsaan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Presiden 2024 bersama Gus Ali Gondrong, di Lapangan Desa Purwodadi, Temulus, Purwodadi Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Rabu (17/1/2024) malam.

Puluhan ulama Jawa Timur juga ikut mendoakan Pilpres 2024 yang damai dan khususnya mendoakan Ganjar Pranowo dan Mahfud menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Acara yang dihadiri oleh pendiri mafia sholawat Gus Ali Gondrong dan puluhan tokoh ulama lokal Kabupaten Magetan, berkumpul di atas panggung untuk bersholawat, menjadi bukti dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam kesempatan itu, Tokoh ulama lokal Kabupaten Pekalongan KH Ahmad Turmudi, berharap masyarakat tidak golput, sehingga masyarakat bisa memilih yang baik dari yang terbaik pada Pilpres 2024.

“Semoga malam hari ini masyarakat yang masih bingung dapat menentukan pilihan yang terbaik, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah sosok yang pemimpin yang masuk dalam kriteria dalam memimpin Indonesia,”ujarnya.

“Kita semua mau dapat ganjaran dari Allah Ta’ala, maka dari itu bersama dengan Pak Ganjar Insya Allah kita mendapat Ganjaran dari Allah Ta’ala,” ujar KH. Ahmad Turmudi.

Saat Gus Ali Gondrong hadir menambah semangat dari jamaah yang hadir untuk bersholawat bersama. Gus Ali Gondrong pun mengajak masyarakat untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Padamu Negri dan Yalal Waton bersama sama.

Gus Ali Gondrong, mengisi Tausiyah dalam acara Sholawat Kebangsaan. Gus Ali pun menyampaikan Ganjar-Mahfud merupakan sosok yang mempunyai rasa dengan Nahdlatul Ulama dan rasa dengan para santri.