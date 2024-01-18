Tunaikan Janji, Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam Eyang Suro

MADIUN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berziarah ke makam Ki Ngabehi Surodiwiryo yang berada di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Ki Ngabehi atau juga dikenal sebagai Eyang Suro adalah pendiri aliran pencak silat Persaudaraan Setia Hati 1903 yang meninggal dunia pada 10 November 1944 silam.

Eyang Suro mendirikan perguruan silat itu dengan tujuan agar warga atau anggotanya mempunyai rasa persaudaraan dan kepribadian yang kuat karena pada saat itu, Indonesia sedang dijajah Belanda.

Ganjar berharap, Persaudaraan Setia Hati 1903 yang kini menjadi salah satu organisasi besar bisa memberikan dampak positif dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.

"Beliau pendiri Persaudaraan Setia Hati 1903, sekarang menjadi tambah besar, organisasinya diperhitungkan dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk banyak masyarakat," ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan, ziarah yang dilakukan lantaran keluarga dari Eyang Suro pernah melakukan silaturahmi di Semarang.