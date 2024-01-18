Jalani Hobi Fotografi, Alam Ganjar Ingin Berbagi Cerita Lewat Foto dan Sosial Media

JAKARTA - Putra calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengaku sangat menyukai dunia fotografi. Ia juga senang mengunggah foto yang diabadikan ke sosial media miliknya.

Alam Ganjar kemudian bercerita alasannya menyukai dunia fotografi saat menghadiri acara Cakap Cakap Fotografi Bersama Alam Ganjar yang didampingi oleh narasumber profesional fotografer, seperti Eduard Angin dan Ferdy Siregar.

"Bakal banyak pengalaman yang aku dapat di akhir ini dan beberapa hari ke depan. Aku mau capture semuanya dari perspektifku sendiri jadi kita nggak ngomongin soal teknis tapi ngomongin sekiranya apa yang orang-orang bisa dapat dari kacamataku," kata Alam di Cannu Coffee & Eatery, Jalan Darussalam, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/1/2024).

BACA JUGA: Alam Ganjar Hadiri Diskusi Komunitas Fotografi di Medan

Namun ketika ditanya soal masa depannya di dunia fotografi, Alam menilai saat ini fotografi masih menjadi hobi baginya. Yakni untuk membagikan pengalaman perjalanan yang dirinya dapatkan selama berkeliling.