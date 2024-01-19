Ganjar Pranowo Safari Politik ke Jatim, Caleg Perindo Andro Rohmana: Luar Biasa!

MADIUN - Caleg DPR RI Dapil VIII Jatim (Madiun, Nganjuk Mojokerto, Jombang) dari Partai Perindo, Andro Rohmana mengatakan kehadiran Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sangat luar biasa.

"Luar biasa jadi kalau saya melihat Mas Ganjar juga keliling di Madiun ada beberapa titik tadi ya," kata Andro saat ditemui di Kafe Kopi Kakak, Madiun, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Andro yang maju dari Partai Perindo berlambang rajawali dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara itu menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud konsern atau perhatian soal masalah usia hingga internet gratis yang dapat mencontoh Kota Madiun.

"Kalau saya lihat anak muda disini kebetulan saya sempat diskusi juga terkait tidak adanya diskriminasi lapangan pekerjaan masalah usia, saya melihat pak Ganjar konsern masalah usia ini perlu perhatian khusus dari negara apabila menjadi Presiden. Masalah Internet Gratis juga luar biasa, percontohan di Madiun," ucapnya.

"Madiun sudah ada setiap RT/RW internet gratis, kalau beliau kesini sudah melihat hasilnya saya rasa luar biasa kalau diterapkan di Kabupaten/Kota lainnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Andro meyebut program yang digaungkan Ganjar-Mahfud yang diusung Partai Perindo soal internet gratis sudah terbukti nyata bermanfaat.