INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,4 Guncang Tojo Una-Una Sulteng, BMKG: Pusatnya di Darat

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |01:35 WIB
Gempa M5,4 Guncang Tojo Una-Una Sulteng, BMKG: Pusatnya di Darat
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Gempa bermagnitud Magnitudo (M) 5,4 mengguncang Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (19/1/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00.36 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 1.10 Lintang Selatan, dan 121.45 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (Pusat gempa berada di darat 9 km BaratDaya Tojo Una-Una), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.4, 19-Jan-24 00:36:18 WIB, Lok:1.10 LS, 121.45 BT (Pusat gempa berada di darat 9 km BaratDaya Tojo Una-Una), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III - IV Tojo Una-una, III - IV Poso #BMKG," demikian dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
