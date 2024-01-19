Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cak Lontong Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Banten

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |13:13 WIB
Cak Lontong Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Banten
Cak Lontong kampanyekan Ganjar-Mahfud di Banten (Foto: MPI)
BANTEN - Komedian senior, Cak Lontong terjun langsung mensosialisasikan program pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jum'at (19/1/2024).

Dia mengaku ini bukan kegiatan pertamanya mensosialisasikan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Insya Allah, saya terutama pribadi semampu saya, saya akan berusaha untuk terlibat langsung ke titik-titik yang lain, tentunya ketemu masyarakat," ucap Cak Lontong, usai menemui ratusan nelayan.

Dia mengungkapkan alasannya terjun langsung ke masyarakat karena prihatin atas kondisi para nelayan saat ini. Oleh sebab itu, hatinya tergerak untuk mensosialisasikan Program pasangan Ganjar-Mahfud karena bertujuan mensejahterakan kehidupan nelayan.

"Karena buat saya begini, saya sangat tergerak, bahwa saya sebenarnya ikut prihatin ya dengan kondisi yang seperti ini," katanya.

"Saya mau turun karena saya melihat ada sesuatu, yang saya rasa bisa saya bantu dengan semampu saya. Salah satunya, ya saya ikut bergerak turun melihat kondisi yang sebenarnya ini," sambungnya.

