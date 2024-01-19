Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Personel Gugur Ditembak KKB, Satgas Damai Cartenz Lakukan Pengejaran

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |22:03 WIB
Satu Personel Gugur Ditembak KKB, Satgas Damai Cartenz Lakukan Pengejaran
Anggota Brimob gugur diserang KKB (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAYAPURA - Anggota Satgas Ops Damai Cartenz 2024 bernama Bripda Alfandi Steve Karamoy dinyatakan gugur setelah mendapatkan serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya pada Sabtu (19/1/2024).

Kaops Damai Cartenz, AKBP Faizal Ramadhani menegaskan bahwa KKB Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau yang merupakan Wakil Pangkodap VIII Intan Jaya tersebut akan dicari keberadaannya dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Saat ini pasukan kami masih melakukan pengejaran dan penyisiran di sekitar TKP," ucap Faizal.

Sebelumnya, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, AKBP Bayu Suseno mengatakan, Bripda Alfandi Steve Karamoy mengalami luka tembak pada bagian rahang kiri.

"Anggota Bripda Alfandi Steve Karamoy terkena tembakan di bagian rahang kiri tembus rahang kanan," ucap Bayu Suseno.

Bayu mengatakan, korban sempat dievakuasi dan dilakukan pertolongan pertama di Puskesmas Sugapa. Namun, dr. Piter menyatakan jika korban telah gugur.

"Pukul 19.20 WIT Bripda Alfandi Steve Karamoy dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Piter (Dokter RSUD Kabupaten Intan Jaya)," katanya.

Halaman: 1 2
1 2
      
