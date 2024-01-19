Kronologi Gugurnya Bripda Steve Diberondong Peluru Teroris KKB

JAKARTA - Satu Anggota Satgas Ops Damai Cartenz 2024, Bripda Alfandi Steve Karamoy gugur dalam penyerangan yang dilakukan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Jumat (19/1/2024).

Kasatgas Humas Damai Cartenz, AKBP Bayu Seno menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.00 WIT bertempat di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. KKB meletuskan tembakan sebanyak 4 kali oleh KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau (Wakil Pangkodap VIII Intan Jaya).

Penyerangan dilakukan KKB dari arah belakang Tower BTS Telkomsel, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Sehingga mengakibatkan Bripda Alfandi mengalami luka tembak pada bagian rahang kiri tembus rahang kanan. "Saat ini, Satgas Ops Damai Cartenz masih masih melaksanakan penyisiran terhadap pergerakan KKB wilayah Intan Jaya," ujarnya.

Bripda Alfandi mengalami luka tembak sempat dibawa ke Puskesmas Sugapa untuk penanganan medis lebih lanjut. Namun, pada Pukul 19.20 WIT, Bripda Alfandi dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Piter, yang merupakan Dokter RSUD Kabupaten Intan Jaya.

(Arief Setyadi )