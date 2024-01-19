Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Gugurnya Bripda Steve Diberondong Peluru Teroris KKB

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:20 WIB
Kronologi Gugurnya Bripda Steve Diberondong Peluru Teroris KKB
Bripda Alfandi Steve Karamoy gugur dalam penyerangan yang dilakukan teroris KKB Papua (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Satu Anggota Satgas Ops Damai Cartenz 2024, Bripda Alfandi Steve Karamoy gugur dalam penyerangan yang dilakukan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Jumat (19/1/2024).

Kasatgas Humas Damai Cartenz, AKBP Bayu Seno menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.00 WIT bertempat di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. KKB meletuskan tembakan sebanyak 4 kali oleh KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau (Wakil Pangkodap VIII Intan Jaya).

Penyerangan dilakukan KKB dari arah belakang Tower BTS Telkomsel, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Sehingga mengakibatkan Bripda Alfandi mengalami luka tembak pada bagian rahang kiri tembus rahang kanan. "Saat ini, Satgas Ops Damai Cartenz masih masih melaksanakan penyisiran terhadap pergerakan KKB wilayah Intan Jaya," ujarnya.

Bripda Alfandi mengalami luka tembak sempat dibawa ke Puskesmas Sugapa untuk penanganan medis lebih lanjut. Namun, pada Pukul 19.20 WIT, Bripda Alfandi dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Piter, yang merupakan Dokter RSUD Kabupaten Intan Jaya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement