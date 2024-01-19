Diserang Teroris KKB, Bripda Steve Gugur Tertembak Peluru Tembus Rahang

JAKARTA - Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan penyerangan pada Jumat (19/1/2024. Satu Anggota Satgas Ops Damai Cartenz 2024, Bripda Alfandi Steve Karamoy gugur dalam peristiwa tersebut.

"Bripda Alfandi Steve Karamoy (Anggota Satgas Ops Damai Cartenz 2024) mengalami luka tembak pada bagian rahang kiri," ujar Kasatgas Humas Damai Cartenz, AKBP Bayu Seno dalam keterangannya.

Bripda Alfandi sempat dilarikan ke Puskesmas Sugapa untuk penanganan medis lebih lanjut. Namun, pada Pukul 19.20 WIT, Bripda Alfandi dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Piter, selaku Dokter RSUD Kabupaten Intan Jaya.

Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.00 WIT bertempat di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. KKB meletuskan tembakan sebanyak 4 kali oleh KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau (Wakil Pangkodap VIII Intan Jaya) yang berasal dari arah belakang Tower BTS Telkomsel, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Sehingga mengakibatkan Bripda Alfandi mengalami luka tembak pada bagian rahang kiri tembus rahang kanan. "Saat ini, Satgas Ops Damai Cartenz masih masih melaksanakan penyisiran terhadap pergerakan KKB wilayah Intan Jaya," ujarnya.

(Arief Setyadi )