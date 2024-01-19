Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diserang KKB, Anggota Brimob Gugur Tertembak di Rahang Kiri

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:50 WIB
Diserang KKB, Anggota Brimob Gugur Tertembak di Rahang Kiri
Anggota Brimob gugur diserang KKB (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau yang merupakan Wakil Pangkodap VIII Intan Jaya melakukan aksi penyerangan terhadap aparat keamanan di Kabupaten Intan Jaya pada Sabtu (19/1/2024) pukul 18.00 WIT.

Gangguan serangan dengan tembakan sebanyak empat kali itu diduga berasal dari belakang Tower BTS Telkomsel, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akibat, satu orang personel Operasi Damai Cartenz terkena tembakan.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa personel yang terkena luka tembak adalah Bripda Alfandi Steve Karamoy (Anggota Satgas Ops Damai Cartenz 2024) yang mengalami luka tembak pada bagian rahang kiri.

"Anggota Bripda Alfandi Steve Karamoy terkena tembakan di bagian rahang kiri tembus rahang kanan," ucap Bayu Suseno.

Bayu mengatakan, saat ini korban telah dievakuasi dan di lakukan pertolongan pertama di Puskesmas Sugapa.

"Pukul 19.20 WIT Bripda Alfandi Steve Karamoy dinyatakan meninggal dunia oleh dr. Piter (Dokter RSUD Kabupaten Intan Jaya)," katanya.

