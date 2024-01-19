Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Pranowo Dukung Penuh Segala Bentuk Kreatifitas Milenial

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:58 WIB
Ganjar Pranowo Dukung Penuh Segala Bentuk Kreatifitas Milenial
Ganjar Pranowo bersama milenial di Ponorogo (Foto: MPI/Refi)
A
A
A

PONOROGO - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan akan mendukung penuh segala bentuk kegiatan kreatif kalangan milenial. Hal itu disampaikan usai berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Kita dukung penuh (kegiatan kreatif kalangan milenial)," kata Ganjar.

Ganjar melanjutkan safari politik dengan berdiskusi dan menyerap aspirasi dari kalangan milenial hingga warga di Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jum'at (19/1/2024) siang.

 BACA JUGA:

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Ganjar mengenakan kemeja putih bertuliskan 'Sat-Set' ditengah ratusan kalangan milenial hingga warga yang memadati setiap sudut kafe yang tak jauh dari Sungai Sekayu tersebut. Meski cuaca hujan tak menyulutkan antusias kalangan Milenial untuk berdiskusi dengan Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/629/3179549//dr_tirta-7KMO_large.jpg
Orangtua yang Punya Anak Gen Alpa, dr Tirta Ungkap Rahasia Konsep Anak Copy Paste 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/519/3162888//suami_bunuh_istri-fFBz_large.jpg
Suami di Ponorogo Bunuh Istri, Jasadnya Dibuang di Hutan Jati Gegara Sakit Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150317//rokok-9ZEF_large.jpg
Dokter Ingatkan Ayah Milenial Berhenti Merokok: Penyakit Bukan Warisan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149848//perindo_billy_nerry_vialli-7jP4_large.jpg
Bijak Hadapi Badai PHK, Partai Perindo Dorong Generasi Milenial, Zilenial, dan Gen Alpha Punya Skill Ini!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement