Ganjar Pranowo Dukung Penuh Segala Bentuk Kreatifitas Milenial

PONOROGO - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan akan mendukung penuh segala bentuk kegiatan kreatif kalangan milenial. Hal itu disampaikan usai berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Kita dukung penuh (kegiatan kreatif kalangan milenial)," kata Ganjar.

Ganjar melanjutkan safari politik dengan berdiskusi dan menyerap aspirasi dari kalangan milenial hingga warga di Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jum'at (19/1/2024) siang.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Ganjar mengenakan kemeja putih bertuliskan 'Sat-Set' ditengah ratusan kalangan milenial hingga warga yang memadati setiap sudut kafe yang tak jauh dari Sungai Sekayu tersebut. Meski cuaca hujan tak menyulutkan antusias kalangan Milenial untuk berdiskusi dengan Ganjar Pranowo.