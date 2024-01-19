Ganjar Sebut Skill dan Keterampilan Modal Utama Milenial untuk Berkembang

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut modal uang tidak selalu menjadi kendala bagi kalangan milenial untuk berkembang. Menurutnya modal utama yakni memiliki skill dan keterampilan.

Hal itu disampaikan usai berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"(Modal uang jadi kendala) tidak selalu sebenarnya. Modal dari skill, dari keterampilan itu modal utama dari talenta, bakatnya baru modal uang sehingga produk knowledgenya musti tahu setelah itu akses modal," ucap Ganjar.

BACA JUGA:

Ganjar mencontohkan akses permodalan bagi milenial untuk mengembangkan diri dan bisnis melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti yang dilakukan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

BACA JUGA:

"Akses modal sebenarnya ada pakai KUR boleh, KUR daerah bisa karena kami pernah praktik itu waktu di Jawa Tengah itu Mitra Jateng 25 itu plafonnya maksimum Rp25 juta suku bunganya 7% dan orang bisa mengakses dengan mudah tanpa jaminan/agunan dan ini yang bisa disiapkan," ungkapnya.