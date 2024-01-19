Tinjau Pembangunan Museum Reog, Ganjar Singgung Ketahanan Seni dan Budaya

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo meninjau pembangunan Museum Reog yang berada di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (29/1/2024).

Dalam kunjungannya, Ganjar mengamati bangunan monumen setinggi 126 meter itu. Nantinya, monumen Reog itu juga akan menjadi monumen tertinggi di Indonesia mengalahkan monumen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

"Ini lagi menyiapkan museum sama monumen dan ini gedungnya tinggi nanti gambarnya reog tempatnya di bekas penambangan kapur sehingga dimanfaatkan untuk nanti kepentingan yang lebih banyak lagi," kata Ganjar.

Diketahui, proyek monumen yang dibangun sejak 2022 itu, ditargetkan rampung tahun ini. Nantinya Museum Reog akan menjadi kawasan wisata terintegrasi dengan wisata lainnya, seperti Sarangan, Jawa Timur dan Karanganyar, Jawa Tengah.

Ganjar mengharapkan, Ponorogo bisa menjadi tuan rumah untuk kesenian reog dan menjadi pusat reog yang tidak hanya bertaraf nasional, tetapi juga internasional sehingga banyak turis berdatangan dan mempelajari reog.

"Mudah-mudahan di Ponorogo orang akan bisa melihat bahwa kalau belajar mengetahui meneliti tentang reog bisa datang ke sini. Semacam reog center," kata Ganjar.

"Reog itu bisa dijadikan salah satu contoh pertunjukan seni yang mendunia. Saya berkeliling ke banyak tempat di Indonesia, bahkan Suriname mereka berharap sekali jadi sangat sangat khas," sambung Ganjar.