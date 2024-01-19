Dialog dengan Milenial, Ganjar Bicara Pentingnya Internet Merata Berkecepatan Tinggi

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berbicara pentingnya akses internet yang merata dengan kecepatan tinggi usai berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

Diketahui dari 21 program andalannya Ganjar juga mendorong 'Internet Super Cepat, Gratis Merata' dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. "Betapa pentingnya internet harus merata, kecepatannya harus lebih tinggi," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan fasilitas dari pemerintah sangat penting bagi generasi milenial untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan potensi ekonomi yang lebih besar.