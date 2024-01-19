Sambangi Pembangunan Museum Reog, Ganjar: Tameng Ketahanan Seni Budaya Bangsa

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi proyek pembangunan Museum Reog di Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024) sore. Ia disambut atraksi kesenian ratusan Reog Ponorogo dan penari kuda lumping.

Ganjar mengatakan bicara kesenian dan kebudayaan itu termasuk dalam ketahanan yang tidak hanya tentang ketahanan nasional saja, tetapi juga ketahanan budaya agar menjadi tameng dari gempuran seni budaya dari luar negeri.

"Kalau bicara seni dan budaya, maka dalam ketahanan nasional kita juga harus masuk pada ketahanan budaya agar kita tidak digempur oleh budaya lain dan bisa jadi tuan rumah," kata Ganjar.